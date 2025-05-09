شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلحاج يتعادل لـ سيراميكا أمام الزمالك (2-2) والان مع تفاصيل الخبر

سجل أحمد بلحاج لاعب سيراميكا هدف التعادل لفريقه فى شباك الزمالك فى الدقيقة (90+3) من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



مباراة الزمالك وسيراميكا الدورى المصرى



مباراة الزمالك وسيراميكا



مباراة سيراميكا والزمالك

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي.

مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأيمن أمير عبد العزيز وسيف الجزيري وحسام أشرف.



سيف جعفر



عبد الله السعيد

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

مقاعد بدلاء سيراميكا أمام الزمالك

إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.

ترتيب الزمالك وسيراميكا فى الدورى

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، بينما سيراميكا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.



الزمالك وسيراميكا



أيمن الرمادى المدير الفنى لنادى الزمالك