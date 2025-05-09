شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة دفاعية تضرب الأهلى قبل مواجهة سيراميكا بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة عماد النحاس أزمة دفاعية قبل مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا بعد إصابة رامى ربيعة مدافع الفريق فى لقاء المصري الاخير مما استدعى استبداله فى الشوط الأول بجانب معاناة المغربى أشرف داري مدافع الفريق من الاصابة بشد فى العضلة الخلفية.

ولايتواجد فى قائمة الأهلى سوى الثنائى ياسر إبراهيم الذى يمر بحالة من تراجع المستوى منذ تسجيله هدف ذاتى تسبب فى خروج المارد الاحمر من دوري أبطال أفريقيا لصالح صن داونز، ومصطفى العش مدافع الفريق.

يواصل عماد النحاس دراسة فريق سيراميكا قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز ، ويسعى النحاس لدراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس الذي يضم مجموعة مُتميزة من اللاعبين القادرين على إحتراق دفاعات الخصوم ، ولديهم سرعات عالية ، ويقود سيراميكا مدرب مُخضرم هو علي ماهر الذي يعرف كيف يواجه الفرق الكبيرة وسبق له تقديم مباريات قوية أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز مع اي فريق يتولّى تدريبه.

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تجاوز عقبة المصري البورسعيدى برباعية مقابل هدفين.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.