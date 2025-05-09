شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار منتخب الشباب فى أمم أفريقيا قبل مواجهة تنزانيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد اليوم (الجمعة) ختام منافسات الدور الأول في كأس أفريقيا تحت 20 عاماً بمواجهتين في المجموعة الأولى ’ حيث يلتقي منتخب مصر أمام نظيره التنزاني على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وفي نفس التوقيت يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الزامبي على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي.

مصر × تنزانيا

استهل منتخب مصر مسيرته في البطولة بفوز ثمين على جنوب أفريقيا بهدف محمد عبد الله الذي تعرض للإصابة ولن يكمل البطولة ’ لكنه تعثر بعدها وفقد 5 نقاط من خسارة ثقيلة أمام سيراليون (1 – 4) ثم تعادل أمام زامبيا (0 – 0) ’ ويسعى اليوم للاستعادة الثقة والانتصارات في لقاء تحصيل حاصل بعد ولن يكون له أي تأثير في ترتيب المجموعة بعد استبعاد نتائج المنتخب التنزاني نهائياً كما تقضي لائحة البطولة بعد أن ضمن تذيل جدول الترتيب بدون رصيد عقب تلقيه ثلاثة خسائر أمام جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا بنتيجة واحدة (0 – 1).

الجهاز الفني لمنتخب مصر الذي توج باللقب 4 مرات آخرها عام 2013 في الجزائر ’ يأمل في استثمار هذا اللقاء لتحضير لاعبيه لموقعة ربع النهائي الصعبة ’ ورغم هذه الصعوبة يتمسك زملاء القائد أحمد خالد "كاباكا" بآمالهم في تجاوز هذه العقبة من أجل بلوغ المربع الذهبي الذي يمنحهم بطاقة العبور لنهائيات كأس العالم في تشيلي من ناحية ويقربهم من معانقة اللقب من ناحية أخرى.

على الجانب الآخر ورغم إخفاقه في الحصول على أي نقطة بين كل المنتخبات الثلاثة عشر المشاركة قدم المنتخب التنزاني الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية’ قدم أداء جيد ومستوى متميز تحت قيادة مديره الفني حميد سليمان "موكورو" الذي يتولى أيضاً نفس المهمة في المنتخب الأول

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا.