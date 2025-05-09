شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك يكشف حقيقة خلاف أيمن الرمادى ومحمد عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول وجود أزمة بين محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبين الجهاز الفني بسبب عدم مشاركة الحارس بصورة أساسية في لقاء سيراميكا في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أنه لا توجد خلافات بين الحارس والجهاز الفني، كما أن أيمن الرمادي المدير الفني عقد جلسة مع محمد عواد وأخطره بقرار مشاركة محمد صبحي في مباراة اليوم.

وأوضح المصدر أن محمد عواد تقبل قرار الجهاز الفني بدون أي مشاكل وتواجد على مقاعد البدلاء، وأكد أنه تحت أمر الفريق في أي وقت.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة سيراميكا والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، سجله ناصر منسي.