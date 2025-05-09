شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة يعلن عودة الجماهير في لقاءات نصف نهائي دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عودة الجماهير في مباريات الدور النصف النهائي ببطولة دوري السوبر موسم 2024/2025.

وقال مصيلحي إن اتحاد السلة يتطلع إلى زيادة عدد المشجعين إلى 2000 مشجع لكل فريق، مؤكدًا أن إقامة المباريات في صالة برج العرب بالإسكندرية، يمنح الفرصة من أجل طلب زيادة الحضور الجماهيري.

ويتنافس في الدور نصف النهائي، الأهلي والزمالك، والاتحاد السكندري وسبورتنج في نصف النهائي الآخر.

ومن المقرر أن يقام الدور بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

وجاءت المواعيد كاملة كالتالي:

المباراة الأولى، الثلاثاء الموافق 13 مايو : الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثانية، الخميس الموافق 15 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الثالثة، السبت الموافق 17 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، الإثنين الموافق 19 مايو: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الثلاثاء الموافق 20 مايو: الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.