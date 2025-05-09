شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل منتخب مصر للشباب لربع نهائي أمم أفريقيا أمام تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

يلاقى منتخب مصر للشباب تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، نظيره التنزاني، في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

فرص تأهل منتخب مصر للشباب لربع نهائي أمم أفريقيا

وضع منتخب مصر للشباب نفسه في موقف معقد ومربك بعد تعادله مع زامبيا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، ليبقى مصيره فى التأهل إلى ربع النهائي معلقًا بنتائج الآخرين.

و‎يحتل المنتخب المصري المركز الثاني فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، وتتبقى له مواجهة أخيرة حاسمة أمام تنزانيا، ورغم أن التأهل لا يزال ممكنًا، إلا أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بسبب نظام البطولة الذي ينص على:

* تأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

* تأهل أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث.

* استبعاد نتائج المنتخب صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى عند احتساب أفضل الثوالث.

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ما هي سيناريوهات التأهل للفراعنة؟

* إذا انتهت مواجهة زامبيا وجنوب أفريقيا فى الجولة الأخيرة بالتعادل، يضمن المنتخب المصري المركز الثاني ويتأهل مباشرة.

* أما إذا فازت زامبيا أو جنوب أفريقيا، سيتراجع الفراعنة للمركز الثالث، ليبدأ القلق الحقيقي، حيث سيتعلق التأهل بنتائج المجموعتين الثانية والثالثة، ما يجعل الحسابات أكثر تعقيدًا وغير مضمونة.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا.