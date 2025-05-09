شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور وأحمد ياسر وأسامة فيصل يقودون هجوم البنك الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، عن تشكيل الفريق فى مواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).

وجاء التشكيل على النحو التالى..

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطي، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، سيرجي أكا، أحمد النادرى، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو، احمد مدبولي.