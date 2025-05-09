شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث مصريات تتأهلن لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت ثلاث لاعبات مصريات التأهل لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث المقام خلال الفترة من 6 الى 11 مايو الجاري ببلغاريا وهن فريدة خليل وملك اسماعيل وعاليا عنايت.

استمرت الصاعدة فريدة خليل في تألقها العالمي لتتأهل إلى نهائي كأس العالم للخماسي الحديث ببلغاريا بعد احتلالها المركز الأول في نصف النهائي الأول برصيد 1423 نقطة بفارق 13 ثانية عن أقرب منافسة لها بأداء رائع.



وتأهلت ملك إسماعيل إلى النهائي بعد احتلالها المركز الرابع في نصف النهائي الثاني برصيد 1391 نقطة، فيما تأهلت عاليا عنايات بعد احتلالها المركز الثامن في نصف النهائي الثاني برصيد 1386 نقطة.

وكانت البطلة الواعدة فريدة خليل قد حطمت الرقم القياسي العالمي في مسابقة الموانع بتوقيت 29.30 ثانية فى نصف النهائي محطمة الرقم السابق والمسجل باسمها أيضا 30.85 ثانية في تصفيات نفس البطولة.

وتقام غداً منافسات نصف نهائي الرجال فيما يقام النهائي يوم الأحد.

وتضم قائمة اللاعبين بالبطولة كلا من: مهند شعبان، مصطفي أبو عامر، سيف وائل، سيف البنداري، محمد حسام الأشقر، فريدة ابو هاشم، ملك اسماعيل، للي فرج،عاليا عنايت.

ويقود الفريق فنياً: ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، ومحمود النجار المدير الفني، ومحمد ابو هاشم المدير الفني، ومحمد اشرف المدير الفني للسلاح، وتادرس صبحي مدرب الرماية والجري، ومصطفي الدالي مدرب السلاح، ويرأس البعثة المهندس عمرو شمس عضو مجلس الادارة.