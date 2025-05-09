شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يستعيد التقدم على سيراميكا بهدف الجزيرى (2 - 1).. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من عمر مباراة سيراميكا والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، وأصبحت النتيجة 2 - 1 لصالح الزمالك.



الجهاز الفنى لنادى الزمالك



الزمالك وسيراميكا



أيمن الرمادى المدير الفنى لنادى الزمالك

وضغط سيراميكا بقوة على الزمالك فى الربع ساعة الأولى، وخلق أكثر من فرصة خطرة، فى الوقت الذى اكتفى فيه الزمالك بالتأمين الدفاعى، وفى الدقيقة 14 ارتكب محمد بسام حارس سيراميكا خطأ كارثى أمام ناصر منسى الذى استغل الخطأ وسجل هدف التقدم.

فى الربع ساعة الثانية حافظ الزمالك على تقدمه وحرم سيراميكا من أكثر من فرصة، فى المقابل سعى لاعبى سيراميكا لتسجيل هدف التعادل، وكاد ناصر منسى أن يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 30 مستغلاً تقدم محمد بسام.



عبد الله السعيد



مباراة الزمالك وسيراميكا الدورى المصرى

وتعرض ناصر ماهر للإصابة ليضطر أيمن الرمادى لاجراء أول استبدال بنزول حسام أشرف وخروج ناصر ماهر فى الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثانى حاول سيراميكا البحث عن فرصة للوصول إلى مرمى الزمالك، فيما حاول لاعبو الزمالك امتصاص حماس الخصم والحفاظ على نظافة مرماه.

وسجل إسلام عيسى هدف التعادل لسيراميكا فى الدقيقة 64، وفى الدقيقة 70 نجح سيف الدين الجزيرى من تسجيل الهدف الثانى لفريقه ويستعيد التقدم للزمالك.



جانب من لقاء الزمالك وسيراميكا



سيف جعفر

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني، خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي، خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.



مباراة الزمالك وسيراميكا



مباراة سيراميكا والزمالك



ناصر منسى واحتفال بالهدف الأول