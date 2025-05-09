الامارات | "كأس رئيس الدولة" يتصدّر الترند.. ويوحّد الجماهير على "إكس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدَر وسم #كأس_رئيس_الدولة، قائمة المواد الأكثر تفاعلاً على منصة "إكس" في الإمارات، وذلك تزامنًا مع نهائي البطولة الأعرق في كرة القدم الإماراتية والتي يتنافس فيها اليوم فريقا الشارقة وشباب الأهلي على لقب نسختها الـ48.

حصد الوسم أكثر من 52 مليون مشاهدة عالميًا، وحقق تفاعلاً واسعاً من المتابعين من الجماهير الإماراتية والعربية، في مؤشر على الشعبية الكبيرة للمواجهة التاريخية بين #الشارقة و#شباب_الأهلي.

وقبل ساعات قليلة على انطلاق المباراة، انطلقت التغريدات التي تحمل الوسم من مشجعي الفريقين، شباب الأهلي والشارقة.

مشجعو شباب الأهلي:

عبَر أنصار شباب الأهلي عن حماسهم ودعمهم للفريق بالعبارات والصور التشجيعية، مؤكدين ثقتهم في عودة الكأس إلى دبي.

قال المتابع محمد اليماحي: "بالتوفيق للأهلي في أغلى الكؤوس".

وقال المتابع سلطان العيطة: "يوم النهائي الكبير..

الروح، الرغبة، القتال، من أجل الشعار

قاتلوا من أجل هذا الكيان ، لنعود ونعيد ليالي الأهلي الجميلة".

مشجِعو الشارقة:

بدورهم تفاعل مشجعو الشارقة بكثافة مع الوسم، مؤكدين، من خلاله، أن "الملك" لا يفرّط في البطولات بسهولة.

كتب مجلس الشارقة الرياضي في حسابه على "إكس": "تمنياتنا بالتوفيق للملك الشرجاوي في نهائي أغلى البطولات.. فالكم الكأس".

وقال المتابع بوغيث: "توفيقك للشارقة يا رب".

تمنيات من الجمهور بالتوفيق للفريقين:

من جانبهم، تغنّت تغريدات فئة ثالثة من المتابعين بروح المنافسة النبيلة، وتمنّت التوفيق للفريقين، واعتبروا أن النهائي هو نهائي وطني بامتياز، وأن من يفُز من الفريقين ستكون الإمارات هي الفائزة، وأن البطولة هي "فخر الصناعة الإماراتية".

كتب حساب المتابع ولهان ند الشبا: "#الشارقة_شباب_الأهلي الله يوفقكم في تقديم نهائي يليق بكم وبجماهيركم والحضور #استاد_محمد_بن_زايد الملعب الأجمل في الإمارات استاد محمد بن زايد جاهز للنهائي الأغلى".

وقال المتابع بو جسيم: "بطولة تحمل أغلى وأفخم وأجمل اسم.. تحفه إماراتية بكل تفاصيلها.. من النشيد الوطني المكتوب عليه إلى فخامة الصناعة الإماراتية.. تحفة وفخر لأغلى اسم".

تساؤلات:

من جهتهم تساءل متابعون عن نتيجة المباراة، مؤكدين أن كلا الطرفين لديه رغبة بهذا اللقب، وكليهما يجد أنه الجدير به.

قال المتابع يوسف الأحمد: "هل سيُكمل الفرسان ثنائية الموسم (الدوري والكأس) وهل سيُفرط الملك بالبطولة التي يعشقها؟.. احتمالات وتوقعات واردة بين رغبة الطرفين، الذي يرى أحقيته بهذا اللقب، لكن هل سيكون الشارقة اليوم غير الشارقة الذي شاهدناه في الجولات الأخيرة من الدوري؟!".

"كأس رئيس الدولة".. أكثر من مباراة

لم يكن هذا التفاعل الواسع مع وسم "كأس رئيس الدولة"، مجرَد دعم كروي، بل تجسيد لحب الوطن وولاء الرياضيين لقائد البلاد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث وصف كثيرون البطولة بأنها "أغلى البطولات... لأنها تحمل اسم رئيس الدولة".

يشار إلى أن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي يستضيف، اليوم، المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساء، إذ يتطلع كل فريق لحصد اللقب الـ 11 في تاريخه بعدما سبق لكل منهما الفوز به 10 مرات.