شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص عمر كمال وكريم الدبيس قبل مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخضع كريم الدبيس وعمر كمال عبد الواحد لاعبا النادى الأهلى لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى، لتحديد موقفهما النهائى من مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري.

عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للأهلى، غاب عن مباراتى حرس الحدود والمصري البورسعيدى بعدما عانى من آلام فى كاحل القدم وغادر المران الأخير الذي أُقيم على ملعب مختار التتش قبل مباراة حرس الحدود

وعانى كريم الدبيس من الإصابة بكدمة فى الكاحل تسببت فى غيابه عن مباراتى صن داونز بدوري أبطال أفريقيا ومباريات بتروجت وحرس الحدود والمصري، بعد تعرضه للإصابة فى مباراة بيراميدز بالدورى.

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تجاوز عقبة المصري البورسعيدى برباعية مقابل هدفين.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.