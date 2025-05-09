شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد لـ زيزو جلسة تحقيق جديدة غدًا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الشئون القانوينة لنادى الزمالك، الساعة الحادية عشر صباح غدًا السبت موعدًا لعقد جلسة جديدة للتحقيق مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، بعدما تخلف عن حضور ثلاث جلسات سابقة.

ومن المقرر أن يحضر زيزو جلسة التحقيق داخل مقر نادى الزمالك، فى حضور محاميه الخاص، من أجل التحقيق معه بشأن انقطاعه عن التدريبات طوال الفترة الماضية، قبل أن يعود وينتظم فى التدريبات.

وتظلم أحمد مصطفى "زيزو" ضد العقوبات التى وقعت عليه في الأبيض، وقدم زيزو التظلم إلى الجهة المسئولة وأرفق بها مبررات غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة وصلت إلى 25 يوما واتهامه بالتمرد من قبل النادي حسب وجهة نظره.