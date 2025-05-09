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فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك بالدوري المصري

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فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك بالدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن بطولة الدوري العام.


وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو  - إسلام عيسى -  فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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