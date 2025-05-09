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يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - احمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن بطولة الدوري العام.

شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

محمد ايمن

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