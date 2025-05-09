شكرا لقرائتكم خبر عن رد رابطة الأندية وراء تأجيل قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر لجنة الاستئناف باتحاد الكرة رد رابطة الأندية علي أسباب القرار المنظور أمامها حول أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان مقرر لها يوم 11 مارس الماضي ولم يحضر الأهلي.



كانت رابطة الأندية قد أصدرت قرار بعقوبات ضد النادي الأهلي باعتباره خاسرا اللقاء بالإضافة إلي خصم 3 نقاط في نهاية الموسم ولكن تراجعت الرابطة وأصدرت قرار أخر بعد إطلاعها علي ملابسات الأزمة وأعتبرت الأهلي خاسرا اللقاء فقط دون خصم أي نقاط منه في نهاية الموسم مما جعل الزمالك وبيراميدز يتقدمان بتظلم ضد هذا القرار وأيضا تقدم الأهلي بتظلم ضد العقوبة.



لجنة الاستئناف أقرت في اجتماعها الأخير أن ما لديه من أوراق وردود من رابطة الأندية غير كاف للفصل في الأزمة وإصدار القرار الصحيح مما جعلها تخاطب رابطة الأندية بإرسال ما لديها من ردود وأسباب وراء القرار المتظلم عليه كما تم استدعاء طه عزت رئيس لجنة المسابقات بالرابطة.

وأصدرت لجنة الاستئناف بيانا بعد اجتماع أمس جاء فيه" قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة تأجيل إعلان قرارها بخصوص التظلمات المقدمة إليها بشأن مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني لمسابقة الدوري إلى جلستها المقرر انعقادها يوم 15 مايو الحالي.



وقالت اللجنة في أسباب قراراها بالتأجيل إنه لم يرد إليها أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية، مما يجعل الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في أوجه الدفاع والدفوع لكافة الأطراف المتظلمة.

كما قررت اللجنة استدعاء رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية إلى جلستها المقبلة قبل اصدار القرار في التظلمات المرفوعة إليها، وإعلان كافة الأطراف المتظلمة".