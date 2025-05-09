شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد المقاولون استعدادًا لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد المقاولون العرب استعداداً لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة في إطار الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام سيراميكا.

وكان أيمن الرمادي المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعداداً للمباراة