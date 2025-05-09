شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الزمالك يساند الفريق أمام سيراميكا من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد عاطف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حضور مباراة الفريق أمام سيراميكا في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد الثلاثي في مقصورة ستاد المقاولون العرب لمساندة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا، في ظل غيابهم عن اللقاء.

ويغيب أحمد فتوح ومحمد شحاتة عن المباراة للإصابة في حين يغيب محمد عاطف لأسباب فنية.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره سيراميكا على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.