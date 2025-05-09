شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يحرس عرين الزمالك أمام سيراميكا ومنسى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأيمن أمير عبد العزيز وسيف الجزيري وحسام أشرف.