شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر أمام تنزانيا الليلة فى أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه اليوم الجمعة لمواجهة تنزانيا باستاد هيئة قناة السويس، في رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم جواره جنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وسيراليون.

موعد مباراة مصر أمام تنزانيا في كأس أمم إفريقيا للشباب

ويواجه منتخب مصر تحت 20 عامًا نظيره التنزانى فى التاسعة اليوم مساء الجمعة باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا للشباب

تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وزامبيا في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.