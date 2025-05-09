شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يجهز ملف الدفاع عن نفسه فى جلسة تحقيق الزمالك غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، ملف الدفاع عن نفسه خلال جلسة التحقيق التى حددتها الشئون القانوينة بالنادى، والمقرر لها الساعة الحادية عشر صباح غدًا السبت، بعدما تخلف عن حضور ثلاث جلسات سابقة.

ومن المقرر أن يحضر زيزو جلسة التحقيق داخل مقر نادى الزمالك، فى حضور محاميه الخاص، من أجل التحقيق معه بشأن انقطاعه عن التدريبات طوال الفترة الماضية، قبل أن يعود وينتظم فى التدريبات.

وتظلم أحمد مصطفى "زيزو" ضد العقوبات التى وقعت عليه في الأبيض، وقدم زيزو التظلم إلى الجهة المسئولة وأرفق بها مبررات غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة وصلت إلى 25 يوما واتهامه بالتمرد من قبل النادي حسب وجهة نظره.