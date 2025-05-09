شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك في الدوري قبل لقاء الليلة أمام سيراميكا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر، فى خامس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 40 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الأهلي الذي فاز على المصري بنتيجة 4-2.

بينما يقع سيراميكا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي،الذى جاء حاملاً،على عاتقه مسئولية كبيرة،تتسم بطموحه الشخصي،لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويأمل الرمادى،فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.