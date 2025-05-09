شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة سيراميكا اليوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره سيراميكا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين سيد منير حكماً رابعا ضمن طاقم إدارة مباراة سيراميكا والزمالك التي تقام في الخامسة مساء اليوم بالجولة الخامسة للمرحلة النهائية لدوري القسم الأول، وذلك بعد تعرض ابراهيم محجوب في حادث سير وقد كان مقرراً أن يقوم بالمهمة نفسها.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا على النحو الآتي :محمد الحنفي حكم ساحة، ويعاونه وائل شعبان وعدي عيد كثنائى مساعد، وحكم رابع سيد منير بينما تقنية الفيديو سيتواجد عليها محمود الدسوقي ويعاونه أسامة عبد اللطيف.

وسبق وأدار الحنفي 34 مباراة للزمالك، فاز الأخير في 21 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، وتلقى الخسارة فى 6 مباريات.

أخرج الحنفي 38 بطاقة صفراء في مباريات الزمالك، واحتسب للاعبي الأبيض 8 ركلات جزاء.

وانتهت أخر مباراة أدارها محمد الحنفى للزمالك بفوز المصري البورسعيدى بهدف دون رد فى النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، بينما سيراميكا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي،الذى جاء حاملاً،على عاتقه مسئولية كبيرة،تتسم بطموحه الشخصي،لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويأمل الرمادى،فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.