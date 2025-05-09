شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره سيراميكا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ماهو موقف الزمالك وسيراميكا فى الدوري ؟

ج: الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة، فيما يأتي سيراميكا في المركز السادس، برصيد 30 نقطة.

س: من يقود الزمالك فنياً اليوم بعد رحيل بيسيرو ؟

ج: يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي، الذى جاء حاملاً على عاتقه مسئولية كبيرة، تتسم بطموحه الشخصي، لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويأمل الرمادى فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو، والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك وسيراميكا الليلة ؟

ج:ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود الونش

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر

خط الهجوم: مصطفى شلبى - سيف الجزيرى - ناصر ماهر.

ومن المتوقع أن يخوض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - أحمد هاني، خط الوسط: محمد عادل - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي، خط الهجوم: مروان عثمان..

س: ماهى غيابات الزمالك أمام سيراميكا الليلة ؟

ج: يغيب عن الزمالك أمام سيراميكا اليوم محمود جهاد لاعب الوسط للإصابة فى العضلة الخلفية وآلام أسفل الظهر، بجانب محمد شحاتة الذى يعانى من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، كما يغيب أحمد فتوح للإصابة بتمزق فى عضلة السمانة، ويتواصل غياب التونسى أحمد الجفالى لإصابته فى العضلة الأمامية ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

ويغيب التونسى حمزة المثلوثى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وأحمد حمدى لعدم الجاهزية الفنية وزيزو للخروج من الحسابات الفنية بعد انباء توقيعه للأهلى.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا ؟

ج: تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.