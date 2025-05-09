شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور فى الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تصدر إمام عاشور لاعب الأهلى ترتيب هدافى الدورى، برصيد 11 هدفًا بعد تسجيله هدفين فى فوز المارد الأحمر على المصرى برباعية مقابل هدفين وحل ناصر منسي مهاجم الزمالك فى المركز الثانى برصيد 10 أهداف بالتساوى مع أسامة فيصل لاعب البنك الأهلى.

وحقق الأهلي، الفوز على المصري برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بمسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025.

يغرد إمام عاشور منفردًا على صدارة الهدافين في الدوري المصري بعدما كان في المركز الثالث قبل لقاء الفريق البورسعيدي.

ورفع عاشور رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الممتاز، ويأتي خلفه ناصر منسي (الزمالك) وأسامة فيصل (البنك الأهلي) (10 أهداف).

ترتيب هدافي الدوري المصري

إمام عاشور - الاهلى - 11 هدف