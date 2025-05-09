شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور فى الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 09 مايو 2025 04:30 م
تصدر إمام عاشور لاعب الأهلى ترتيب هدافى الدورى، برصيد 11 هدفًا بعد تسجيله هدفين فى فوز المارد الأحمر على المصرى برباعية مقابل هدفين وحل ناصر منسي مهاجم الزمالك فى المركز الثانى برصيد 10 أهداف بالتساوى مع أسامة فيصل لاعب البنك الأهلى.
وحقق الأهلي، الفوز على المصري برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بمسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025.يغرد إمام عاشور منفردًا على صدارة الهدافين في الدوري المصري بعدما كان في المركز الثالث قبل لقاء الفريق البورسعيدي.
ورفع عاشور رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الممتاز، ويأتي خلفه ناصر منسي (الزمالك) وأسامة فيصل (البنك الأهلي) (10 أهداف).ترتيب هدافي الدوري المصري
إمام عاشور - الاهلى - 11 هدف
- ناصر منسي - الزمالك - 10 أهداف.
- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 10 أهداف.
- محمد حمودة - غزل المحلة - 9 أهداف.
- عمرو ناصر - فاركو - 8 أهداف.
- شادي حسين - زد - 8 أهداف.
- ياو أنور - البنك الأهلي - 8 أهداف.
- فيستون مايلي - بيراميدز - 7 أهداف.
- صلاح محسن - المصري - 7 أهداف.
- إبراهيم عادل - بيراميدز - 6 أهداف.
- مصطفى فتحي - بيراميدز - 6 أهداف.
- جراديشار - الأهلي - 5 أهداف.
- عبد الله السعيد - الزمالك - 5 أهداف.
- رشاد المتولي - بتروجيت - 5 أهداف.
- وسام أبو علي - الأهلي - 4 أهداف.
- حسين الشحات - الأهلي - 4 أهداف.
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