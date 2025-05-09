شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مباراة جمعت الزمالك وسيراميكا قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقبة مدربه الجديد أيمن الرمادي بمواجهة سيراميكا، اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سبق أن تواجه الفريقان في 11 مباراة فاز الزمالك فى 10 مباريات وتعادل سيراميكا فى لقاء وحيد 1-1، وسجل الفارس الابيض 23 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف. وكان أكبر فوز حققه الزمالك على سيراميكا بثلاثة أهداف نظيفة، وانتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك 2-1 فى كأس مصر . تعادل الزمالك فى أخر ظهور له فى بطولة الدورى، أمام المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق، مقابل خسارة سيراميكا أمام البنك الأهلى بنتيجة 4-2.

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي،الذى جاء حاملاً،على عاتقه مسئولية كبيرة،تتسم بطموحه الشخصي،لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويأمل الرمادى،فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.