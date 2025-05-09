شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 9 -5 - 2025 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

اتحاد الكرة يُلغي إجازات العيد في إدارة شئون اللاعبين بسبب القيد الاستثنائي

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم إدارة شئون اللاعبين بإلغاء إجازات عيد الأضحى المقبل، وذلك بسبب تزامن العيد مع فتح باب القيد الاستثنائي للموسم الجديد، إلى جانب إقامة مباراة نهائي كأس مصر خلال الفترة ذاتها.

السولية يفاضل بين عروض سعودية وليبية بعد اقتراب رحيله عن الأهلي

يفاضل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، بين عدة عروض خليجية أبرزها من السعودية وليبيا للرحيل إلى إحداها مع نهاية الموسم الجاري بعدما تأكد رحيله من القلعة الحمراء حيث ينتهي عقده مع النادي ولا توجد رغبة في التجديد له ، ووفقاً لمصدر في الأهلي ، فإن السولية يمتلك عروض مُغرية من السعودية وليبيا سيرحل لأحدها في الموسم المقبل حيث يبحث اللاعب مع وكيل أعماله مستقبله والخطوة المقبلة في ضوء المفاوضات التي تتم حالياً بينه وبين أكثر من نادً خليجي .

شكرى وحمدى الزمالك الأبرز.. الأهلى يكثف مفاوضاته لتدعيم الجبهة اليسرى

تُكثّف إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية من إتصالاتها ومفاوضاتها من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق بعدما تم الإتفاق على عدم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي ، ويرغب مسئولو النادي في تدعيم هذا المركز بصفقة محلية عقب قرار الإدارة برحيل الظهير المغربي بعد إنتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري

كاف يعتمد المتطلبات الجديدة للمدربين.. ويعلن دخولها حيز التنفيذ

اعتمد المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" متطلبات جديدة للمدربين، وأعلن دخولها حيز التنفيذ بدءًا من شهر مايو الحالى.

لتحقيق العدالة.. الزمالك يتمسك بحسم أزمة مباراة القمة قبل مواجهة بيراميدز

تمسك نادى الزمالك بحسم ملف مباراة القمة في لجنة التظلمات قبل يوم 13 مايو الجارى، مؤكدا ضرورة إعلان القرار قبل هذا التاريخ، فى بيان رسمى أصدره النادى مساء أمس الخميس.

طبيب الأهلى يفحص رامى ربيعة قبل مواجهة سيراميكا بالدورى

يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق بعد تعرضه لإصابة عضلية فى مباراة المصري البورسعيدى أمس استدعت خروجه فى الشوط الأول ونزل مصطفى العش بديلا له.

زيزو وشيكابالا على رأس 8 غيابات فى صفوف الزمالك أمام سيراميكا اليوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره سيراميكا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.