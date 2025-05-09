شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلاقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره سيراميكا فى الخامسة عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 11.53 مليون يورو.

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي،الذى جاء حاملاً،على عاتقه مسئولية كبيرة،تتسم بطموحه الشخصي،لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويأمل الرمادى،فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.