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الزمالك يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

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  • الزمالك يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف 1/2
  • الزمالك يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الجمعة، 09 مايو 2025 04:00 م

يلاقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره سيراميكا فى الخامسة عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الممتاز فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.65 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 11.53 مليون يورو.

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي،الذى جاء حاملاً،على عاتقه مسئولية كبيرة،تتسم بطموحه الشخصي،لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

 

ويأمل الرمادى،فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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