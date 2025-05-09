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الامارات | بث مباشر.. مباراة نهائي كأس رئيس الدولة

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  • الامارات | بث مباشر.. مباراة نهائي كأس رئيس الدولة 1/2
  • الامارات | بث مباشر.. مباراة نهائي كأس رئيس الدولة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، اليوم، عند الساعة السابعة والنصف مساء مباراة نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم بين فريقي شباب الأهلي والشارقة، إذ يتطلع كل فريق لحصد اللقب الـ 11 في تاريخه بعدما سبق لكل منهما الفوز به 10 مرات.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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