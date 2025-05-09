الامارات | صلاح يكتب التاريخ من جديد: الأفضل في إنجلترا لعام 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته الحافلة، فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية لعام 2025، ليُكرَّم تقديراً لأدائه المذهل خلال الموسم الحالي.

ويُعتبر صلاح من أبرز النجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لعب دوراً أساسياً في قيادة فريقه لتحقيق الانتصارات، مسجلاً أهدافاً حاسمة وصانعًا للفرص.

وقد ساهمت مساهماته الكبيرة في حفاظ ليفربول على موقعه ضمن الكبار، مما جعل النقاد يمنحونه هذا التقدير المرموق.

وبهذا التتويج، ينضم محمد صلاح إلى قائمة أسطورية من اللاعبين الذين حصلوا على الجائزة، ليؤكد مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم، ليس فقط بمهاراته على أرض الملعب، بل أيضًا بحضوره الملهم وتأثيره الجماهيري.

من جانبها، عبّرت رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية عن تقديرها لصلاح، مشيرة إلى أنه يجسد قيم الروح الرياضية والاحترافية العالية، ما جعله رمزًا للإلهام داخل وخارج الملعب.

الجمهور العربي، لا سيما المصري، احتفى بهذا الإنجاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن محمد صلاح أصبح سفيرًا للكرة العربية عالمياً ومثالاً يُحتذى به في المثابرة والنجاح