اخبار الرياضه

الامارات | صلاح يكتب التاريخ من جديد: الأفضل في إنجلترا لعام 2025

0 نشر
متابعات موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | صلاح يكتب التاريخ من جديد: الأفضل في إنجلترا لعام 2025 1/2
  • الامارات | صلاح يكتب التاريخ من جديد: الأفضل في إنجلترا لعام 2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يكتب التاريخ من جديد: الأفضل في إنجلترا لعام 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته الحافلة، فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي الإنجليزي، بجائزة رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية لعام 2025، ليُكرَّم تقديراً لأدائه المذهل خلال الموسم الحالي.

ويُعتبر صلاح من أبرز النجوم في الممتاز، إذ لعب دوراً أساسياً في قيادة فريقه لتحقيق الانتصارات، مسجلاً أهدافاً حاسمة وصانعًا للفرص.

وقد ساهمت مساهماته الكبيرة في حفاظ ليفربول على موقعه ضمن الكبار، مما جعل النقاد يمنحونه هذا التقدير المرموق.

وبهذا التتويج، ينضم محمد صلاح إلى قائمة أسطورية من اللاعبين الذين حصلوا على الجائزة، ليؤكد مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم، ليس فقط بمهاراته على أرض الملعب، بل أيضًا بحضوره الملهم وتأثيره الجماهيري.

من جانبها، عبّرت رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية عن تقديرها لصلاح، مشيرة إلى أنه يجسد قيم الروح والاحترافية العالية، ما جعله رمزًا للإلهام داخل وخارج الملعب.

الجمهور العربي، لا سيما المصري، احتفى بهذا الإنجاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن محمد صلاح أصبح سفيرًا للكرة العربية عالمياً ومثالاً يُحتذى به في المثابرة والنجاح

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا