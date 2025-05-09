مفاوضات ساخنة وسيناريوهات مفتوحة..جوميز يقترب من قيادة الأهلي في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - قالت تقارير صحفية سعودية أن النادي الأهلي اتفق مع جوزيه جوميز المدير الفني الحالي لفريق الفتح السعودي على تولي تدريب الفريق، بداية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقالت صحيفة الميدان السعودية، إن هناك مفاوضات جادة بين مسئولو الأهلي المصري مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح، لتوليه مسئولية القيادة الفنية للفريق، بداية من كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي يتفق مع جوزيه جوميز عل تدريب الفريق



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن هناك اتفاق مبدئي بين الطرفين على حصول المدرب على 150 ألف دولار في الموسم، وذلك من أجل قيادة الفريق فنيًا بداية من كأس العالم للأندية الذي من المقرر أن يبدأ في منتصف شهر يونيو المقبل.

وستكون المباراة المقبلة لفريق الفتح السعودي أمام الوحدة، إذ يرغب الفتح في تحقيق الفوز من أجل ضمان الوجود في دوري روشن بالموسم المقبل.

ويحتاج الفتح السعودي إلى ثلاث نقاط فقط من أجل البقاء في مسابقة دوري روشن للمحترفين بالموسم المقبل، بعد أن قادهم بصورة رسمية إلى الفوز في أكثر من مباراة منذ أن تولي المسئولية بصورة رسمية.

وفاز الفتح في مباراته الأخيرة على حساب نظيره الشباب، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب نادي الفتح في الإحساء.

ومن جانبه كشف الإعلامي أمير هشام، عن اقتراب جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي من تولي تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة مسئولو النادي في تولي المدرب المسئولية قبل بطولة كأس العالم للأندية.

وقال أمير هشام في تصريحات تلفزيونية أن جوزيه جوميز عاد إلى الصورة بشكل أكبر داخل النادي الأهلي، من أجل تولى منصب المدير الفني، ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي معه حتى الآن.

وتابع: "لم يحدث أي تواصل مطلقًا بين جوميز ومسئولي الأهلي، ولكن نونو جوميز الوكيل البرتغالي الشهير، وصديق جوزيه جوميز، على تواصل مستمر مع مسئولي النادي الأهلي، وهو يريد إتمام صفقة جلب المدرب للنادي".

وواصل: "الوكيل نونو جوميز حاول إقامة اجتماع بين مسئولي الأهلي والمدرب البرتغالي، لكن الأخير طالب تأجيل الامر حاليًا نظرًا لارتباط الفتح السعودي بمواجهات هامة في بطولة الدوري هناك".

وأكمل: "لو النتائج ساعدت الفتح ونجا من الهبوط رسميًا، وقتها قد يتم فتح المفاوضات، والمدرب البرتغالي لديه شرط جزائي خمس شهور مع الفتح، وهو يتقاضى 250 ألف دولار شهريًا".

واختتم: "لو أراد الأهلي التعاقد مع جوميز قد يدفع الشرط الجزائي في عقده "مليون وربع المليون دولار" إلا في حال التوصل لاتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضٍ، والمدرب لديه بنود إضافية في عقده مع الفتح يحصل على مبلغ كبير حال تأكد بقاء الفريق السعودي رسميا ضمن دوري روشن".