حادث مفاجئ يُجبر لجنة الحكام على تعديل طاقم مباراة الزمالك وسيراميكا قبل ساعات من انطلاقها

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل مفاجئ في طاقم حكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المقررة إقامتها في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري القسم الأول. جاء هذا التغيير بعد تعرض أحد أفراد طاقم التحكيم لحادث سير، استدعى إجراء تعديل اضطراري، قبل انطلاق اللقاء.

حادث سير للحكم إبراهيم محجوب وتعيين بديل

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن اتحاد الكرة، فقد تعرض الحكم إبراهيم محجوب لحادث سير، ما دفع لجنة الحكام إلى تعيين الحكم سيد منير بديلًا له في منصب الحكم الرابع خلال إدارة المباراة. يأتي هذا التعديل لضمان استمرار المباراة وفق المعايير التحكيمية دون أي تأخير أو خلل إداري.

الطاقم النهائي لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

بعد التعديل الأخير، أصبح الطاقم الرسمي لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

حكم الساحة: محمد الحنفي.

المساعدان: وائل شعبان وعدي عيد.

الحكم الرابع: سيد منير.

حكام تقنية الفيديو (VAR): محمود دسوقي وأسامة عبد اللطيف.

غياب أوسكار رويز عن لجنة الحكام بسبب كأس العالم للأندية

وفي سياق متصل، كشفت مصادر" أن أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سيغيب عن عمله داخل اللجنة لمدة شهر كامل على الأقل.

يأتي ذلك بسبب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية الشهر المقبل للمشاركة ضمن فريق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المكلف بالإشراف على معسكر الحكام المختارين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

دور أوسكار رويز في معسكر حكام كأس العالم للأندية

من المقرر أن يشارك أوسكار رويز في الإشراف المباشر على الحكام خلال فترة البطولة، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، بمشاركة 32 فريقًا عالميًا، من بينهم النادي الأهلي المصري، وسيشرف الكولومبي رويز على الجوانب الفنية والتدريبية للحكام، سواء من الناحية العملية أو النظرية، طوال فترة البطولة والمعسكر الإعدادي الذي يسبقها.