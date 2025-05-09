دورة روما: بداية قوية لسابالينكا

الرياص - اسماء السيد - روما : استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا مشوارها بقوة في دورة روما لماسترز الألف في كرة المضرب عندما تغلبت على الروسية أناستاسيا بوتابوفا 6 2 و6 2 الجمعة في الدور الثاني.

وحسمت البيلاروسية التي خسرت المباراة النهائية العام الماضي امام البولندية إيغا شفيونتيك، المجموعة الاولى بسهولة 6 2 في 27 دقيقة بعدما كسرت إرسال الروسية في الشوطين السادس والثامن.

وكررت سابالينكا التي أعفيت من خوض الدور الاول على غرار المصنفات الـ32 الأوليات، السيناريو ذاته وبالنتيجة ذاتها في الثانية بكسرها إرسال بوتابوفا في الشوطين السادس والثامن لكن في 36 دقيقة.