شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت خامس مرة.. الزمالك بمدرب جديد أمام سيراميكا الليلة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره سيراميكا فى الخامسة عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي،الذى جاء حاملاً،على عاتقه مسئولية كبيرة،تتسم بطموحه الشخصي،لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويعد الرمادى خامس مدير فنى يتولى تدريب الزمالك هذا الموسم ، البداية كانت مع البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل بشكل مفاجئ في ديسمبر 2024 رغم نتائجه الجيدة منذ قدومه في شهر فبراير من نفس العام ورحل جوميز إلى تدريب الفتح السعودي.

وتولى أحمد مجدي (المدرب العام) تدريب الزمالك مؤقتا لمدة مباراة واحدة وكانت ضد المصري البورسعيدي ببطولة الكونفدرالية. وجاء السويسري كريستيان جروس في ولاية ثانية مع الزمالك، ولكنه لم يستمر سوى 13 مباراة فقط. وظهر البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي قاد الزمالك في 16 مباراة قبل أن تتم إقالته.

وسيكون أيمن الرمادي هو المدرب الخامس للزمالك في الموسم الحالي، وتنتظره العديد من التحديات ولعل أبرزها نهائي كأس مصر ضد بيراميدز.

ويأمل الرمادى،فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.