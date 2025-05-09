شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب الشباب أمام تنزانيا.. زعلوك ومهند وخضر فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر للشباب تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، نظيره التنزاني، في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب الشباب أمام تنزانيا مكون من :

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر.

خط الدفاع: يوسف عبد الحفيظ - عبدالله بوستنجي - أحمد عابدين - مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد "كاباكا" - سيف سفاجا - محمد السيد.

خط الهجوم: مهند محمد - عمر خضر - محمد زعلوك.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا.