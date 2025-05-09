موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا علي نظيره البنك الأهلي بإستاد القاهرة في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري في موسم 2024 -2025.

يبحث بيراميدز عن عودة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة المفاجأة أمام فاركو 3-2 في اللقاء الذي جمعهما الإسبوع الماضي من أجل استعادة قمة الدوري التي تصدرها الأهلي حاليا.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز لموسم 2024-2025 علي استاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

يتم نقل مباراة بيراميدز والبنك الأهلي عبر قناة أون سبورت فهي الناقل الحصري لفعاليات الدوري الممتاز علي أن يكون هناك

ويرغب بيراميدز في استعادة الانتصارات بعد الخسارة المفاجئة من فاركو في الجولة الماضية، من أجل التشبث بحلم المنافسة على تحقيق اللقب الأول من بطولة الدوري المصري التي يتصدر على قمتها حاليا برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

فيما يتطلع البنك الأهلي في لمواصلة عروضه القوية وتحقيق نتيجة إيجابية، كما حدث في مباراة الزمالك الأخيرة التي اقتنص فيها تعادلا ثمينا من الفريق الأبيض في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، ويرغب في تحقيق الفوز على بيراميدز أو الخروج ولو بنقطة التعادل على أقصل تقدير، في ظل رغبته في المنافسة على دخول المربع الذهبي.

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري برصيد 47 نقطة بعد فوز الأهلى على المصرى أمس وتصدر الأحمر لجدول الدورى، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 33 نقطة ويطمع في دخول المربع الذهبي والمشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم القادم.