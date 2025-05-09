شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب على ماهر أمام الزمالك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك مع سيراميكا فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة، فى الأسبوع الخامس من مرحلة الحسم، ببطولة الدورى المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

يبحث على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن الفوز الرابع له كمدرب أمام الزمالك تاريخيا، عندما يقود سيراميكا اليوم

وستكون مباراة اليوم هي الثامنة عشر في تاريخ على ماهر كمدرب أمام الزمالك، حيث واجه الزمالك في 17 مباراة سابقة خلال توليه تدريب أندية الدوري، حقق 3 انتصارات كانت فى المواجهات بين المصري والزمالك بالدور الأول والثانى بالدوري المصري النسخة الماضية والتي فاز بها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف ثم بهدفين مقابل هدف ثم فى الدور الاول للنسخة الماضية بهدف دون رد، وحقق على ماهر تعادلين أخرهم فى المواجهة مع المصري فى الكونفدرالية وكان تعادلا سلبياً، بينما تلقى الهزيمة فى 12 مباراة أخرى أمام الفارس الأبيض، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا.

وخسر على ماهر مع سيراميكا فى أخر مباراة من الزمالك 2-1 وذلك فى نهائى كأس مصر.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي،الذى جاء حاملاً،على عاتقه مسئولية كبيرة،تتسم بطموحه الشخصي،لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويأمل الرمادى،فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.