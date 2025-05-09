شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يراقب مباراة الزمالك وسيراميكا الليلة من أجل الحفاظ على القمة الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

يراقب عماد النحاس المدير الفنى للنادى الاهلى مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم بالدوري من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة على ماهر قبل ملاقاتها بالجولة المقبلة بحثاً عن مواصلة حفاظ المارد الاحمر على قمة المسابقة التى اعتلاها أمس لأول مرة بعد الفوز على المصري انتظاراً لنتيجة مباراة البنك الاهلى وبيراميدز اليوم.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره سيراميكا فى الخامسة عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تجاوز عقبة المصري البورسعيدى برباعية مقابل هدفين.

انتزع النادى الأهلى صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعد أن نجح فى الفوز على حساب المصرى البورسعيدى مساء أمس الخميس، حيث استعاد المارد الأحمر صدارة الترتيب مؤقتًا قبل خوض بيراميدز مواجهته اليوم أمام البنك الأهلى.

وتشهد قمة الترتيب صراعًا شديدًا بين الأهلى وبيراميدز، حيث يطمح كلا الفريقين فى حسم لقب الدورى فى الجولات القليلة المتبقية

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.