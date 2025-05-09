شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ومحاضرة فنية لمنتخب الشباب اليوم قبل مواجهة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب اجتماعا تحفيزيا للاعبين ظهر اليوم يعقبه محاضرة فنية قبل التحرك من فندق الإقامة استعدادا للقاء تنزانيا اليوم، الجمعة ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة فى مصر.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا.

الجماهير المصرية تترقب مباراة الحسم أمام تنزانيا، على أمل أن ينجح شباب الفراعنة في تحقيق المطلوب واستكمال مشوارهم في البطولة القارية التي تستضيفها القاهرة وعدد من المدن المصرية.