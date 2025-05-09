شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم الاتحاد الليبى وعماد متعب يسجل أجمل الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

قدم النادى الأهلى واحدة من أجمل مبارياته فى مثل هذا اليوم 9 مايو 2010، حينما فاز على الاتحاد الليبى بثلاثة أهداف دون رد فى إياب دور الستة عشر لدورى أبطال أفريقيا.

الأهلى خسر مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ليظن الجميع أن المارد الأحمر ودع البطولة مبكرا قبل أن ينجح لاعبوه فى تقديم ملحمة كروية أسفرت عن ثلاثة أهداف عن طريق محمد فضل وعماد متعب وشهاب الدين أحمد.

تشكيل الأهلى فى المباراة ضم كلا من: شريف إكرامي، شريف عبد الفضيل (أسامة حسني)، وائل جمعة، أحمد السيد، سيد معوض، حسام عاشور، شهاب الدين أحمد، أحمد حسن كامل (محمد فضل)، محمد بركات، محمد أبو تريكة، عماد متعب (أحمد شكري).

وإجمالا توج الأهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.