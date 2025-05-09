شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير الحكم الرابع في مباراة الزمالك وسيراميكا بسبب حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين سيد منير حكماً رابعا ضمن طاقم إدارة مباراة سيراميكا والزمالك التي تقام في الخامسة مساء اليوم بالجولة الخامسة للمرحلة النهائية لدوري القسم الأول، وذلك بعد تعرض ابراهيم محجوب في حادث سير وقد كان مقرراً أن يقوم بالمهمة نفسها.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم الحكام الذى سيدير مباراة الزمالك وسيراميكا فى دورى القسم الأول "دورى نايل".

ويلتقى الزمالك وسيراميكا على ستاد المقاولون يوم الجمعة 9 مايو 2025 فى تمام الساعة 5:00 مساءً، المباراة تأتى ضمن المرحلة النهائية من البطولة.

ويقود المباراة الحكم محمد الحنفى كحكم ساحة، ويعاونه وائل شعبان كحكم مساعد أول، وعدى عيد كحكم مساعد ثان. الحكم الرابع هو سيد منير الذي تم تعيينه بدلا من إبراهيم محجوب الذي تعرض لحادث سير، بينما يتولى محمود دسوقى مهمة حكم الفيديو (VAR)، ويساعده أسامة عبد اللطيف كحكم VAR مساعد.

ويستعد أيمن الرمادى المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، للظهور الأول مع الفريق فى المباراة المقبلة أمام سيراميكا بالجولة الخامسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز.