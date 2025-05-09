شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا فى الدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره سيراميكا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا فى دوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى خامس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك القادمة

1- سيراميكا.. يوم الجمعة 9 مايو.

2- بيراميدز.. يوم الثلاثاء 13 مايو.

3- بتروجيت.. يوم السبت 24 مايو.

4- فاركو.. يوم الأحد 1 يونيو.

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي، الذى جاء حاملاً، على عاتقه مسئولية كبيرة، تتسم بطموحه الشخصي، لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويأمل الرمادى فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو، الذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.