شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية اليوم فى الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

تختتم، اليوم، منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى بإقامة 3 مباريات قوية تجمع سيراميكا مع الزمالك والبنك الأهلى مع بيراميدز وفاركو مع بتروجت.

واحتدمت المنافسة بين الأهلى وبيراميدز على لقب البطولة، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري

مجموعة البطولة

الجمعة 9 مايو

سيراميكا & الزمالك.. 5 مساء

البنك الأهلى & بيراميدز.. 8 مساء

فاركو & بتروجت .. 8 مساء

نظام دورى نايل الاستثنائى

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام إستثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط، وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي، وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية. وتلعب 9 أندية في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباريات دوري nile

تنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدورى المصرى.