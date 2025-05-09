شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وشيكابالا على رأس 8 غيابات فى صفوف الزمالك أمام سيراميكا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره سيراميكا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

ويغيب عن الزمالك أمام سيراميكا اليوم محمود جهاد لاعب الوسط للإصابة فى العضلة الخلفية وآلام أسفل الظهر، بجانب محمد شحاتة الذى يعانى من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، كما يغيب أحمد فتوح للإصابة بتمزق فى عضلة السمانة، ويتواصل غياب التونسى أحمد الجفالى لإصابته فى العضلة الأمامية ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

ويغيب التونسى حمزة المثلوثى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وأحمد حمدى لعدم الجاهزية الفنية وزيزو للخروج من الحسابات الفنية بعد توقيعه للأهلى.

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادي، الذى جاء حاملاً على عاتقه مسئولية كبيرة، تتسم بطموحه الشخصي، لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويأمل الرمادى فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو، والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.