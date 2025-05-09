شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين يمثلون مصر فى البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن منتخب الفراعنة سوف يشارك بعشرة لاعبين خلال منافسات البطولة الأفريقية للشطرنج، التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو الجارى بمشاركة نحو 20 دولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبدعم من الاتحادين الأفريقى والدولى للعبة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج أنه تقرر المشاركة بمنتخب يضم 5 لاعبين و5 لاعبات من أكفأ العناصر المؤهلة فنيًا وبدنيًا، آملين حصد أكبر عدد من الميداليات مستغلين إقامة البطولة على أرض مصر.

وأوضح اللواء مختار عمارة أن البطولة الأفريقية للشطرنج تُقام للمرة الخامسة فى القاهرة ويشارك فيها، فضلا عن المنتخب نحو 25 لاعبًا مصريًا للمنافسة على الألقاب الفردية.

وأكد أن الدعم اللامحدود من جانب الوزارة يسهم بشكل كبير فى انتشار اللعبة بالشكل المخطط له خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يحضر حفل افتتاح البطولة الأفريقية للشطرنج الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأسند الاتحاد الدولي للشطرنج إدارة البطولة إلى الدكتور كريم وجيه على أن يقام حفل افتتاح البطولة الأفريقية للشطرنج يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو الجاري، فيما يقام حفل الختام 20 مايو الجاري على أن تغادر الوفود الأفريقية القاهرة يوم 21 مايو ويشارك في المنافسات نحو 150 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار السنية.