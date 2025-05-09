شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص رامى ربيعة قبل مواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق بعد تعرضه لإصابة عضلية فى مباراة المصري البورسعيدى أمس استدعت خروجه فى الشوط الأول ونزل مصطفى العش بديلا له.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تجاوز عقبة المصري البورسعيدى برباعية مقابل هدفين.

ويتحدد على إثر الفحص الطبى موقف رامى ربيعة من مباراة سيراميكا لاسيما فى ظل غياب المغربى أشرف داري مدافع الفريق بسبب الاصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.