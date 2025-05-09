شكرا لقرائتكم خبر عن لتحقيق العدالة.. الزمالك يتمسك بحسم أزمة مباراة القمة قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك نادى الزمالك بحسم ملف مباراة القمة في لجنة التظلمات قبل يوم 13 مايو الجارى، مؤكدا ضرورة إعلان القرار قبل هذا التاريخ، فى بيان رسمى أصدره النادى مساء أمس الخميس.

وقال مصدر بنادى الزمالك إن إدارة النادى تتمسك بالإعلان عن القرار قبل يوم 13 مايو، وهو موعد مباراة الفريق أمام بيراميدز، والتي ستكون حاسمة فى مسيرة البطولة حتى تكون هناك عدالة بين الجميع، خاصة أن بيراميدز منافس قوى على لقب الدورى هذا الموسم.

وأضاف المصدر أن هناك خطوات أخرى ستكون لإدارة النادى بناء على قرار لجنة التظلمات سواء فى التصعيد أو ما يخص مباريات الفريق فى ظل غياب العدالة وعدم تطبيق اللوائح على الجميع.

وواصل المصدر تصريحاته بأن هناك منافسة على لقب الدورى وسيكون لتطبيق اللوائح على الجميع تأثير فى المنافسة على اللقب.

كان نادى الزمالك قد أصدر بيانا رسميا مساء أمس مطالبا بالإعلان عن تطبيق اللوائح فى أزمة مباراة القمة.

وجاء نص البيان كالتالي:

استمرارًا للمشهد العبثى وسيطرة العشوائية على القرارات المصيرية من منظومة اللعبة، لم يكن مفاجئًا لإدارة نادى الزمالك استمرار محاولات تعطيل صدور قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات مباراة القمة السابقة، ويعرب مجلس إدارة نادى الزمالك، نيابة عن جماهيره العظيمة فى كل مكان، عن استنكاره لما آلت إليه الأمور من انعدام العدالة الناجزة، وغياب الشفافية والنزاهة، وتأكد للجميع كيف تُدار المسابقة هذا الموسم من كل الأطراف، نظرًا لوجود رغبة مبيّتة لعدم تطبيق اللوائح والالتفاف عليها لمصلحة طرف بعينه على حساب البقية، مما يمثل إساءة لسمعة الرياضة المصرية.

وفى المقابل، ما حدث الموسم الماضى ليس ببعيد عنا، فوقتها كانت اللوائح واضحة والقرارات حاضرة، بينما الآن أصبح (التسويف) الأسلوب المتبع فى ظل مبررات واهية.

ويُعلن نادى الزمالك عن إرساله طلبًا إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائى قبل يوم 13 مايو الحالى حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة.

وأمام ما يحدث هذا الموسم فإن نادى الزمالك لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التى تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر.