شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعتمد المتطلبات الجديدة للمدربين.. ويعلن دخولها حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" متطلبات جديدة للمدربين، وأعلن دخولها حيز التنفيذ بدءًا من شهر مايو الحالى.

وتبعًا لقرار "كاف" فإن المتطلبات الجديدة لن تُطبق فقط على مسابقات الأندية الأفريقية ودورى أبطال أفريقيا للسيدات، لكن سيتم تطبيقها أيضًا على جميع المنتخبات الوطنية للاتحادات الأعضاء فى "كاف"، حيث إن الهدف منها يتمثل في ضمان أن المدربين في جميع مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يلبون المعايير المهنية التى وضعها الاتحاد للعمل.

وتتمثل النقاط الرئيسية للقرار فى وجوب امتثال جميع المدربين الذين لا يمتلكون الشهادات المطلوبة بشكل كامل لمتطلبات التدريب الجديدة على الفور، بينما سيتم منح مهلة تمتد حتى نهاية موسم 2026/2027 للمدربين الذين لا يمتلكون الترخيص المطلوب، لكن لديهم عقود سارية، أو تم التعاقد معهم قبل إدخال متطلبات التدريب الجديدة بتاريخ 4 مايو 2025، من أجل الامتثال لمتطلبات الشهادات.

كما ألزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأندية والاتحادات الوطنية التي تعتزم توظيف مدربين بعد موعد تنفيذ تلك المتطلبات، بالتأكد من امتلاك المدربين المؤهلات المحددة في المتطلبات الجديدة، مع مراعاة فترات السماح الخاصة بالمدربين الذين تم التعاقد معهم قبل اتخاذ القرار.

وأشار كاف إلى أن عدم الوفاء بالمتطلبات المذكورة، سيعني منع المدرب من دخول المناطق "1 و 2" بالملاعب خلال المباريات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالإضافة لحرمانهم من التسجيل كمسؤولين عن الفريق أو السماح لهم بأي أنشطة رسمية خاصة بالفريق، وقد يصل الأمر لفرض عقوبات رياضية أخرى، تشمل إحالة المدرب للهيئات القضائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.