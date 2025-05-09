شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا لمنطقة القاهرة بهدف فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 9 مايو عام 1946 توج النادى الأهلى بطلا لمنطقة القاهرة وقتها، بعد فوزه على الزمالك بملعبه بهدف سجله محمود المهيلمى، وذلك بعدما رفع الأهلى رصيده إلى 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الزمالك "فاروق آنذاك"، وجاء السكة فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، والترسانة فى القاع برصيد نقطة وحيدة، حيث انطلقت بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 1948لأول مرة.

كان الأهلي قد فاز أيضا فى الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بملعب الأهلي، سجل هدفى الأهلى محمد الجندي، وسجل للضيوف عبد الكريم صقر.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.