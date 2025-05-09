شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى الصدارة.. تعرف على ترتيب جدول الدورى قبل ختام الجولة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 09 مايو 2025 10:40 ص
انتزع النادى الأهلى صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعد أن نجح فى الفوز على حساب المصرى البورسعيدى مساء أمس الخميس، حيث استعاد المارد الأحمر صدارة الترتيب مؤقتًا قبل خوض بيراميدز مواجهته اليوم أمام البنك الأهلى.
وتشهد قمة الترتيب صراعًا شديدًا بين الأهلى وبيراميدز، حيث يطمح كلا الفريقين فى حسم لقب الدورى فى الجولات القليلة المتبقية، وجاء ترتيب الفرق فى مجموعة التتويج بعد انتصار القلعة الحمراء على حساب المصرى البورسعيدى كالتالى..
ترتيب مجموعة البطولة
الأهلى يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.
بيراميدز يأتى ثانيًا برصيد 47 نقطة، ولكن من مباراة أقل.
المصرى البورسعيدى يتواجد فى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.
البنك الأهلى يحتل المركز الخامس بـ33 نقطة.
فاركو يحتل المركز السابع بـ29 نقطة.
بتروجت جاء فى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.
حرس الحدود يتذيل المجموعة فى المركز التاسع برصيد 22 نقطة.
وفى القسم الآخر من الجدول، حيث تحتدم المنافسة بين الفرق التى تسعى لتفادى الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية، جاءت مراكز فرق منطقة الهبوط كما يلى..
ترتيب مجموعة تفادى الهبوط
زد إف سي يتصدر المجموعة برصيد 29 نقطة من 5 مباريات.
الجونة يحتل المركز الثاني بـ 27 نقطة من 5 مباريات.
الاتحاد السكندري، أحد الفرق العريقة، يأتي ثالثًا برصيد 23 نقطة من 4 مباريات.
طلائع الجيش في نفس المركز النقطي بـ 23 نقطة، ولكن بعدد مباريات أقل (4 مباريات).
سموحة لديه نفس الرصيد أيضًا (23 نقطة) لكنه لعب 5 مباريات.
إنبي يتواجد في المركز السادس بـ 21 نقطة من 4 مباريات.
غزل المحلة في المركز السابع بـ 20 نقطة من 4 مباريات.
الإسماعيلي يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 5 مباريات.
مودرن سبورت يتذيل الترتيب برصيد 18 نقطة من 4 مباريات.
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