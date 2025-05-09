شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى الصدارة.. تعرف على ترتيب جدول الدورى قبل ختام الجولة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

انتزع النادى الأهلى صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بعد أن نجح فى الفوز على حساب المصرى البورسعيدى مساء أمس الخميس، حيث استعاد المارد الأحمر صدارة الترتيب مؤقتًا قبل خوض بيراميدز مواجهته اليوم أمام البنك الأهلى.

وتشهد قمة الترتيب صراعًا شديدًا بين الأهلى وبيراميدز، حيث يطمح كلا الفريقين فى حسم لقب الدورى فى الجولات القليلة المتبقية، وجاء ترتيب الفرق فى مجموعة التتويج بعد انتصار القلعة الحمراء على حساب المصرى البورسعيدى كالتالى..





ترتيب مجموعة البطولة

الأهلى يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

بيراميدز يأتى ثانيًا برصيد 47 نقطة، ولكن من مباراة أقل.

الزمالك يأتى فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

المصرى البورسعيدى يتواجد فى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

البنك الأهلى يحتل المركز الخامس بـ33 نقطة.

فاركو يحتل المركز السابع بـ29 نقطة.

بتروجت جاء فى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

حرس الحدود يتذيل المجموعة فى المركز التاسع برصيد 22 نقطة.