"أن بي ايه": تمبروولفز يفرض التعادل على ووريرز في غياب ملك الثلاثيات كوري

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : استفاد مينيسوتا تمبروولفز على أكمل وجه من غياب ملك الرميات الثلاثية ستيفن كوري نجم ضيفه غولدن ستايت ووريرز للفوز عليه 117 93 الخميس، وذلك في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فارضا التعادل 1 1 في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية.

على ملعب "تارغيت سنتر" في مينيسوتا، برز في صفوف الفائز جوليوس راندل بتصدره قائمة أفضل المسجلين مع 24 نقطة، أضاف إليها 11 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما ساهم أنتوني إدواردز بـ 20 نقطة و9 متابعات على غرار لاعب الاحتياط الكندي نيكيل ألكسندر ووكر صاحب 20 نقطة، منها 4 ثلاثيات، وجايدن ماكدانييلز بـ 16 نقطة.

قال إدواردز إن تحسن الأداء الدفاعي لفريقه لعب دورا حاسما في فوزه بعد أداء هجومي ضعيف في خسارة المباراة الأولى (88 99).

أضاف ابن الـ 23 عاما "شاهدنا اعادة للمباراة في الامس ورأينا أن الأمر لم يقتصر على إخفاقنا في التسجيل فقط، بل كان أيضا بسبب جهدنا الدفاعي وحدتنا على أرض الملعب. لم نكن على قدر المسؤولية".

وتابع "لذا كنا نعلم أنه يتعيّن علينا تقديم أداء جيد اليوم".

عند الخاسر، كان الكونغولي جوناثان كومينغا من على مقاعد البدلاء أفضل المسجلين برصيد 18 نقطة، في حين أنهى جيمي باتلر اللقاء مع 17 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وخاض ووريرز اللقاء من دون نجمه الاول كوري الذي عانى من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ في المباراة الأولى، لينجح تمبروولفز في فرض سيطرته في وقت مبكر من الربع الأول، حيث تقدم بنتيجة 25 7.

وتعرض تمبروولفز لنكسة بخروج إدواردز مصابا في كاحله في الربع الثاني، لكنه أنهى الشوط الاول متقدما بفارق كبير بنتيجة 56 39.

ورغم عودة إدواردز في بداية الربع الثالث، إلّا أن تمبروولفز تراجع أمام هجوم ووريرز حيث سجل الثنائي باتلر وكومينغا ثماني نقاط لكل منهما، ليقلص الفارق إلى سبع نقاط فقط عند 62 55 مع تبقي أقل من سبع دقائق على نهاية الربع الثالث.

واستعاد تمبروولفز توازنه لينهي الربع الثالث بتسجيله 20 نقطة مقابل 5 لضيفه ويتقدم 85 65 قبل بداية الربع الأخير.