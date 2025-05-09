شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك وسيراميكا فى مباراة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره سيراميكا فى الخامسة عصر اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - حسام عبد المجيد - محمود الونش

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر

خط الهجوم: مصطفى شلبى - سيف الجزيرى - ناصر ماهر.

ومن المتوقع أن يخوض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - أحمد هاني، خط الوسط: محمد عادل - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - فخري لاكاي، خط الهجوم: مروان عثمان..

يدخل الزمالك المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة المدرب المخضرم أيمن الرمادى، الذى جاء حاملاً على عاتقه مسئولية كبيرة، تتسم بطموحه الشخصى، لإعادة لملمة الأوراق المبعثرة فى القلعة البيضاء وآمال الجماهير العاشقة للكيان والتى تمنى النفس بتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ويأمل الرمادى فى تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء فى الظهور الأول على رأس القيادة الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو، والذى تم فسخ العقد معه بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وعدم تلبية طموح الجماهير.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.